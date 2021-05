Famiglia: Draghi, 'assegno unico da 2022 esteso a tutti'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Il Governo si sta impegnando su molti fronti per aiutare le coppie e le giovani donne. Al sostegno economico diretto delle famiglie con figli è dedicato l’assegno unico universale. Dal luglio di quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratori autonomi e i disoccupati, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari. Nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della natalità con Papa Bergoglio.

"Le risorse complessivamente a bilancio - ha poi illustrato il premier - ammontano ad oltre 21 miliardi di euro, di cui almeno sei aggiuntivi rispetto agli attuali strumenti di sostegno per le famiglie".