Famiglia: Blangiardo (Istat), 'dato medio bisnonni-pronipoti è uno a uno'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - In 4572 comuni con 25,5milioni di residenti al 1 gennaio 2021 ci sono più ultraottantenni (i bisnonni) che bambini con meno di 10 anni (pronipoti). Il dato medio nazionale è di circa 1 a 1. In 1088 comuni i bisnonni sono il doppio dei pronipoti e solo in 362 la metà. Lo ha detto Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat intervenendo agli Stati generali sulla natalità a Roma all'Auditorium della Conciliazione