Coni: Malagò, 'invito permanente in Giunta a Petrucci e Chimenti'

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "La prima Giunta sarà martedì 20 a Roma dove proporrò la portabandiera alla delegazione di Tokyo e ci sarà un invito permanente per Gianni Petrucci che completa i presidenti del Coni con Franco Carraro e Mario Pescante in Giunta. Sono molto felice che ci sia anche lui, che penso sia una delle persone che hanno fatto la storia dello sport, che sono sagge e possono dare dei consigli e sono un valore aggiunto; e un invito a Franco Chimenti per la sua storia, per quello che ha fatto, per riconoscenza e soprattutto perché completa questo meraviglioso gruppo di saggi con Mario, Franco e Gianni, che saranno costantemente coinvolti per esprimere una loro opinione nei lavori della Giunta". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, all'inaugurazione del Centro sportivo Giuriati nel Campus Leonardo del Politecnico di Milano. Ieri al Tennis Club Alberto Bonacossa di Milano si è riunito il Consiglio nazionale elettivo del Coni che ha rieletto Malagò per il terzo mandato.

"Persone che vorrei ringraziare dopo rielezione? I riferimenti internazionali e nazionali danno una soddisfazione maggiore. Thomas Bach mi ha chiamato subito, e mi aveva anche chiamato nei giorni precedenti, straordinaria la sua vicinanza al nostro paese; Valentina Vezzali ed ho molto apprezzato anche la telefonata del Ministro Giorgetti, ma la cosa più divertente sono i commenti in una chat di famiglia che è stata quasi commovente", ha aggiunto Malagò.