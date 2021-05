Comunali: Malpezzi, 'alleanze non scontate ma bisogna fare sforzo per costruire'

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Rispetto alla creazione di alleanze che poi non ci sono state, noi che siamo stati al governo abbiamo avuto la possibilità di lavorare insieme e superare differenze e pregiudizi. Sui territori si è continuato a combattere su fronti opposti, non era scontato fare alleanze". Lo ha detto Simona Malpezzi nel suo intervento alla Direzione del Pd.

"Questo non vuol dire che non si possa trovare lo sforzo per ricordare che tutti quelli che giocano nella stessa squadra e hanno gli stessi valori devono trovare la spinta per stare insieme, perchè gli avversari stanno dall'altra parte. A noi sta il compito di costruire", ha aggiunto la capogruppo al Senato.