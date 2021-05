Comunali: Ascani, 'scelta candidati primarie vincolante per tutti, se no è anarchia'

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Attenzione a non legittimare l'idea che i riformisti siano fuori dal Pd, una cosa pericolosissima. Il Pd è la casa dei riformisti, i candidati del Pd devono rappresentare quella identità". Lo ha detto Anna Ascani nel suo intervento alla Direzione del Pd, a proposito delle primarie.

"Vorrei che quando il Pd fa una scelta con i suoi organismi quella fosse per tutti vincolante. Questa è la democrazia, se no è anarchia, è un liberi tutti, non regge la comunità del Pd. Altrimenti, chi perde è il Pd. Vale per tutte le città", ha sottolineato la Ascani.