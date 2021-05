Calcio: Fonseca, 'rimpianti? lascio la Roma con un grande senso di orgoglio'**

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "Rimpianti? Io lascio con grande orgoglio dopo questi due anni da allenatore della Roma, alle volte quando si lascia si prova un sentimento di ingiustizia ma per me questo non c'è. C'è grande orgoglio per esser stato l'allenatore della Roma e per aver avuto il rispetto e l'ammirazione dei tifosi". Parla così della sua ultima partita all'Olimpico nel derby contro la Lazio, il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, nella conferenza stampa della vigilia.