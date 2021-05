Vaccini Lazio over 40, AstraZeneca Open Day: prenotazione, dove andare e orari

(Adnkronos) - Vaccini AstraZeneca per gli over 40 nel Lazio negli open day di sabato 15 e domenica 16 maggio. La regione rende note le strutture, con orari, dove sarà possibile ricevere il vaccino. Possono effettuare la prenotazione i soggetti nati nel 1981 e negli anni precedenti. Per la vaccinazione, che verrà eseguita fino ad esaurimento delle dosi disponibili, è necessario presentarsi muniti di ticket virtuale e tessera sanitaria. Sul sito Salute Lazio si può produrre il ticket virtuale che consene lo spostamento per raggiungere il punto di somministrazione e il rientro nella propria abitazione durante le ore del coprifuoco. In alternativa, bisogna scaricare la app UFirst, seleziona il capoluogo di provincia più vicino e entra nella pagina dedicata Salute Lazio - Open Day Astrazeneca Over40.

I centri vaccinali:

Asl Roma 1 - Stazione Termini, Piazza dei Cinquecento - Roma; sabato e domenica, dalle 18.00 alle 24.00;

Cupa George Eastman V.le Regina Elena, 287 B - Roma sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00;

Hub Acea Via delle Cave Ardeatine, 36 - Roma sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00;

Ospedale Santo Spirito B.go S.Spirito, 1 - Roma sabato e domenica dalle 16.00 alle 24.00;

Ospedale Sant'Andrea Via di Grottarossa, 1039 - Roma sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00;

Asl Roma 2 - Struttura NUVOLA (EUR) Via Asia, 40 - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00;

Cecchignola Viale del'Esercito - 00143 Roma domenica dalle 9.00 alle 19.00;

La Vela Di Calatrava - Ptv Viale dell'Archiginnasio - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00;

Centro vaccinale CESA Campus Via Alvaro Del Portillo 5 - Roma sabato e domenica dalle 20.00 alle 24.00;

Asl Roma 3 - Polo Natatorio Ostia Via delle Quinqueremi, 100 - Ostia (Roma) sabato e domenica dalle 20.00 alle 23.00;

Asl Roma 4 - Centro Vaccinale Rignano Flaminio Via dell'Aquila Montelarco, snc - Rignano Flaminio (Roma)

sabato e domenica dalle 8.30 alle 22.00;

Caserma Cosenz Via Principe Di Napoli, snc - Bracciano (Roma) sabato e domenica dalle 8.30 alle 22.00;

Asl Roma 5 - Valmontone Outlet Via dei Lecci - Valmontone sabato e domenica dalle 16.00 alle 24.00;

Asl Roma 6 - Casa della Salute di Villa Albani Via Aldobrandini, 32 - Anzio sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00;

Casa della Salute di Rocca Priora Via Malpasso d'Acqua - Rocca Priora sabato e domenica dalle 8.00 alle 20.00;

Asl Frosinone - PSC Components Via Casilina, Km 90.200 - Torrice (Frosinone) sabato e domenica dalle 16.00 alle 20.00;

Asl Latina - Amministrazione provinciale Via Olivastro Spaventola - Formia (Latina) sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00;

Teatro San Francesco Via dei Cappuccini, 36 - Latina sabato e domenica dalle 19.00 alle 24.00;

Asl Rieti - Caserma Verdirosi Piazza Beata Colomba - Rieti sabato e domenica dalle 8.00 alle 22.00;

Asl Viterbo - Grotticella Via della Mazzetta, 1 - Viterbo sabato e domenica sabato dalle 9:00 alle 23:00 - domenica dalle 9:00 alle 18:00;

Sala Mice Piazza G. Mazzini 2 - Civita Castellana (VT) sabato e domenica sabato dalle 9:00 alle 23:00 - domenica dalle 9:00 alle 18:00.