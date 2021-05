Tinexta, boom di ricavi nel primo trimestre: +50% a 82,7 milioni

Il Consiglio di Amministrazione di Tinexta S.p.A., società leader nei servizi Digital Trust, Cyber Security, Credit Information & Management e Innovation & Marketing, quotata al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, ha approvato oggi il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021. Nel primo trimestre 2021, i Ricavi sono pari a 82,7 milioni di euro (+50,5%), l’EBITDA ammonta a 16,4 milioni di euro (+49,8%) e l’Utile netto si attesta a 6,8 milioni di euro (+136,0%).

Il Presidente Enrico Salza ha commentato: “Il Gruppo Tinexta continua a registrare risultati positivi anche nell’attuale contesto, perseguendo un progetto di solida ed equilibrata crescita sia organica sia per acquisizioni. L’impegno del Gruppo, al fianco del sistema delle imprese, è quello di contribuire alla ripartenza economica del Paese, guardando alle linee indicate dal new deal digitale del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“Tutte le business unit hanno registrato un’ottima performance contribuendo ai risultati del primo trimestre che registrano una solida crescita organica in aggiunta alla crescita derivante dal consolidamento delle acquisizioni” ha sottolineato l’Amministratore Delegato Pier Andrea Chevallard. “Inoltre, la significativa generazione di cassa continua a supportare il piano di crescita per linee esterne. Rileviamo, infine, i risultati positivi ottenuti dalla Cyber Security, la nuova Business Unit di Gruppo, che, già nella prima fase di attività, ha saputo cogliere le opportunità del mercato, in un contesto di crescente integrazione con le altre società del Gruppo”.