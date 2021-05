Pd: Cuperlo, 'M5s di Grillo e Casaleggio non c'è più, non giustifichiamo l'impossibile' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - "Il Pd, per parte sua non può scegliere la continuità in una sorta di surplace", sottolinea Cuperlo che poi scrive: "Non si può giustificare l’impossibile. Conviene prendere atto che una linea politica si è consumata e una svolta è doverosa, compresa l’ambizione di riportare a casa quella massa di voti perduti cinque anni fa perché dirottati sull’utopia di un ex comico e oggi drammaticamente orfana, la massa di quei voti intendo, di voce e rappresentanza. Non sono affatto certo che sia un’operazione semplice, però non sono mai le battaglie facili a restituire orgoglio e speranza".