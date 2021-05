Roma, 13 mag (Adnkronos) - "In commissione giustizia al Senato la Lega ha chiesto almeno una settantina di audizioni sul ddl zan, quei liberali di Forza Italia una trentina. Immagino sia per capire meglio, mica per mettere i sacchi di sabbia, no". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi.