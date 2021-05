Nuoto: Europei fondo, Rachele Bruni bronzo nella 10 km

Budapest, 13 mag. -(Adnkronos) - Rachele Bruni conquista il bronzo europeo nella 10 chilometri di fondo disputato al lago Lupa di Budapest. Per la 30enne fiorentina, di Fiamme Oro e Aurelia Nuoto, si tratta del 12esimo podio continentale della carriera (8 ori). Bruni conclude la gara in 1h59'15"1, con 4 decimi di vantaggio sulla spagnola Paula Ruiz Bravo, quarta. Il duello di testa lo vince l'olandese Sharon van Rouwendaal, già d'oro nella 5 chilometri, che chiude in 1h59'12"7 tre decimi in meno dell'ungherese Anna Olasz. Quinta Giulia Gabbrielleschi in 1h59'16"2, a un secondo e un decimo dal podio, settima Ginevra Taddeucci in 1h59'19"1.

Molto soddisfatto il tecnico federale Emanuele Sacchi, che evidenzia come sia "un risultato molto importante anche perché Rachele con la muta non è a suo agio e credo che sia la prima medaglia che conquisti a livello internazionale". "Ha gestito la gara in modo impeccabile, come sa fare - continua Sacchi - Forse poteva gestire in modo diverso qualche episodio anche se alla fine è riuscita a tirar fuori dal cilindro una medaglia molto importante per qualità e consapevolezza". La medaglia di Bruni è la decima conquistata dalla delegazione italiana ai campionati europei (3 ori, 2 argenti e 5 bronzi), nonché la 12esima italiana nella specialità con l'azzurra già d'argento a Eilat nel 2011 e d'oro a Hoorn nel 2016.