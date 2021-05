Napoleone: i gioielli della figlia adottiva venduti all'asta per 1,4 milioni di euro a Ginevra

Ginevra, 13 mag. - (Adnkronos) - I gioielli ornati di zaffiri e diamanti appartenuti alla figlia adottiva di Napoleone Bonaparte sono stati venduti complessivamente all'asta a Ginevra per 1,5 milioni di franchi svizzeri (1,4 milioni di euro), superando di gran lunga le stime di Christie's (430mila franchi svizzeri). Tra i preziosi spiccava una parure di zaffiri indossati da Stéphanie de Beauharnais, granduchessa di Bade, nipote dell'imperatrice Joséphine, che la ricevette in dono dalla cugina Hortense, ex regina d'Olanda e moglie separata di Louis Bonaparte.

I nove gioielli, messi in vendita in lotti separati, comprendevano un collier, un paio di orecchini, un bracciale, un anello, una spilla e una tiara: erano rimasti nella stessa famiglia da quando erano stati offerti alla figlia adottiva di Napoleone, Stéphanie de Beauharnais, in occasione del suo matrimonio al Palais des Tuileries nel 1806.

La tiara è stata aggiudicata per 420.000 franchi svizzeri (oltre 383.000 euro), mentre era stimata tra 140.000 e 250.000 franchi svizzeri: un insieme di 38 zaffiri originari di Ceylon furono utilizzati per creare questo set all'inizio del 1800.