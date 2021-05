Musica: Beatles, venduta collezione inedita di lettere e foto ad Amburgo nel 1962** (2)

(Adnkronos) - La direttrice del dipartimento di memorabilia di Bonhams, Katherine Schofield, ha dichiarato: "L'eredità dei Beatles è più forte che mai e l'eccezionale risultato di questa asta lo ha dimostrato. Il tempo trascorso ad Amburgo li ha plasmati sia come musicisti che come uomini, quindi offrire una visione così personale di questo periodo di crescita e del rapporto che hanno avuto con Astrid Kirchherr è stato un onore per la nostra casa d'aste. Naturalmente, siamo lieti che la collezione sia stata venduta così bene e che la vendita nel suo complesso abbia ottenuto un ottimo risultato".