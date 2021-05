Libro Di Battista: 'a Conte pelo e contropelo, Draghi trattato come un Messia'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "All’ex presidente del Consiglio Conte venne fatto, giustamente, il pelo e contropelo sul suo lavoro passato, sulle collaborazioni in uno studio legale. Possibile che l’apostolo delle élite venga costantemente salvaguardato, come le reliquie dei santi, nonostante il suo passato cozzi con la narrazione del fuoriclasse al comando?". Così Alessandro Di Battista, nel suo nuovo libro 'Contro', edito da PaperFirst e in uscita domani, letto dall'Adnkronos in anteprima.