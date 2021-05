Lavoro: Bellanova, 'finalmente cambio ad Anpal, meglio tardi che mai'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Quello che avrebbe già da tempo dovuto accadere, accade finalmente adesso: cambio della guardia all'Anpal, con il governo pronto a sostituire Mimmo Parisi, scelto 3 anni fa da Giuseppe Conte". Così Tersabellanova di Iv su Fb.

"Meglio tardi che mai. Anche chi nei mesi scorsi ci contestava, intervenendo in difesa di Parisi, oggi evidentemente si ricrede. Spiace solo una cosa: se ci avessero dato ascolto, avremmo risparmiato tre anni di brutte figure per il Paese e di servizio non offerto ai lavoratori e alle imprese".

"Da Ministra all'Agricoltura ho sollecitato, inascoltata, sul ruolo proprio di Anpal: politiche attive del lavoro, promozione dell'occupazione femminile e giovanile, formazione per i lavoratori. Già allora era chiaro a tutti quanto fosse stata fallimentare la nomina di Parisi, che avrebbe dovuto garantire l'inserimento lavorativo dei percettori del Reddito di Cittadinanza, un obiettivo ad oggi quasi totalmente disatteso. Parisi, ne ha dato più volte prova, preferiva dedicarsi ai viaggi in America. Adesso potrà farlo a tempo pieno".