Infortuni: muratore cade da impalcatura cantiere in Brianza, è grave**

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Grave infortunio sul lavoro in un cantiere in provincia di Monza. È accaduto a Verano Brianza, nel primo pomeriggio: un muratore residente in città, 58 anni, stava lavorando in un cantiere in via Mario Preda, all’altezza del civico 7, e ha fatto una caduta di oltre tre metri sbattendo la testa. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza e sarebbe, stando a quanto riporta il sindacato, in pericolo di vita.

"Ci risiamo, aumentano le ore lavorate e il rischio di trovarsi di fronte a incidenti aumenta", commenta con rammarico Giulio Fossati, segretario Cgil Monza e Brianza, intervenuto sul luogo dell’incidente insieme al sindacalista Fausto Longoni della Fillea Cgil di Monza e Brianza.

"Ancora una volta una caduta dall’alto che dimostra che continuiamo a ferirci negli stessi modi – commenta ancora il segretario della Cgil brianzola –; un incidente simile aveva avviato la brutta serie di infortuni mortali del 2019. Vogliamo sperare che la ripresa economica non ci restituisca nuovi infortuni e nuove morti sul lavoro”.