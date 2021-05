Gruppo Cap: al via patto collaborazione con Comune Milano per quartiere di via Rimini

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - La nuova sede di Gruppo Cap in via Rimini come punto di riferimento per il quartiere, grazie anche agli ampi spazi e alla piazza d’acqua aperti alle esigenze dei milanesi. Un progetto di partecipazione attiva, cominciato nel 2020, per coinvolgere associazioni e cittadini in iniziative ed eventi che abbiano come filo conduttore inclusione, coesione sociale e attenzione all’ambiente. Attività di rigenerazione urbana per dare un nuovo volto alle vie e agli spazi dei quartieri adiacenti. È questa la roadmap alla base del Patto di Collaborazione firmato oggi 13 maggio, nella sede del Comune di Milano, in via Dogana 2.

Artefici dell’accordo, primo nel suo genere, l’Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano insieme a Gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano, il Municipio 6, che accompagna e sostiene il progetto di partecipazione, curato da TumbTumb, associazione promotrice di Super, il festival delle periferie, con la collaborazione di NoiCoop, promossa dal Consorzio Cooperative Lavoratori.

“L’acqua è l’elemento che più di ogni altro richiama l’idea di connessione e relazione e in questo consiste la nostra vocazione: attraverso i nostri servizi vogliamo costruire un futuro in cui le persone possano sentirsi parte di una rete, di una comunità, ha affermato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, al momento della firma. Con il Patto di collaborazione, il nostro percorso di coinvolgimento della cittadinanza cominciato un anno fa avrà nel Comune e nella municipalità i migliori alleati per dare nuova linfa a una zona periferica in grande fermento architettonico, che merita cura degli spazi urbani, condivisione delle iniziative, in poche parole massima centralità”.