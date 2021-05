Eurispes: in lieve calo consenso cittadini per magistratura

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Il consenso dei cittadini nei confronti della magistratura negli ultimi tre anni rimane sostanzialmente stabile, con una discesa però nell'ultimo anno, dal 49,3% del 2020 al 47,7% del 2021. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'Eurispes.

Tuttavia, sottolinea lo studio "sarebbe troppo semplice imputare questo andamento solo agli ultimi recenti fatti Sicuramente, qualcosa nell’immaginario dei cittadini sta cambiando, la giustizia non è sempre giusta, e accanto alla figura mitizzata del giudice-eroe sta probabilmente prendendo piede l’idea che comunque, anche la magistratura, è fatta da uomini".

"Occorre comunque sottolineare che il risultato in termini di gradimento dei cittadini è meno negativo del dato atteso, ma, d’altra parte, esso rispecchia un andamento riscontrato in un lasso di tempo abbastanza esteso. Il potere giudiziario, dunque, ancora non riesce ad arrivare e oltrepassare la metà dei consensi espressi dai cittadini e ciò è vero anche nell’osservazione del trend negli ultimi dieci anni, fatta eccezione per il 2011, quando i fiduciosi si attestavano al 53,9%".