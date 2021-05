Eurispes: diminuisce fiducia cittadini nelle Istituzioni

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Diminuisce la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni in generale. Lo rileva l'ultimo Rapporto Italia dell'Eurispes, segnalando che passano dal 24,9% del 2020 al 32,5% del 2021 quanti riferiscono di aver visto diminuire la propria fiducia. (-7,6%). In calo, dal 14,6% del 2020 al 13,5% di quest’anno, il dato di coloro che dichiarano invece aumentata la propria fiducia. Cifre comunque lontane da quelle registrate tra il 2011 e il 2015, quando in media il 70% degli italiani asseriva di aver visto diminuire il proprio gradimento.