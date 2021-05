Csm: Letta, 'difendere indipendenza giudici ma attuale autogoverno ha fallito'

Roma, 13 mag (Adnkronos) - "L'immagine uscita dalle ultime e scandalose notizie sono uno stimolo in più a partire dalla riforma del Csm". Lo ha detto Enrico Letta presentando l proposte del Pd sulla giustizia.

"Noi siamo per cambiare le forme di autogoverno della magistratura, le attuali forme hanno fallito, e siamo per garantire e difendere con il massimo impegno l'indipendenza della magistratura -ha spiegato il segretario del Pd-. Vogliamo un autogoverno più equilibrato, efficiente, che crei anche una sorte di Corte costituzionale che dovrebbe essere l'ultimo gradino per evitare quello che abbiamo visto in questo ultimo periodo e che fa rabbrividire".