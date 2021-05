Covid: coprifuoco, centri commerciali, matrimoni, al Senato odg maggioranza(2)

(Adnkronos) - L'ordine del giorno, "in vista dell’imminente riunione della cabina di regia convocata per affrontare l’emergenza Covid-19, impegna il Governo a verificato il miglioramento del quadro epidemiologico attraverso la valutazione settimanale effettuata da parte della cabina di regia del ministero della Salute, in considerazione dell’avanzamento della campagna vaccinale; a potenziare e velocizzare le operazioni per il rilascio del Green Pass anche in relazione all’obiettivo fondamentale del rilancio dell’intero settore turistico, strategico per il nostro Paese; a prevedere ogni azione utile a superare progressivamente il regime del cosiddetto coprifuoco; a proseguire con le progressive riaperture delle attività più colpite dalle restrizioni, con adeguati protocolli di sicurezza, in particolare: centri e parchi commerciali nel fine settimana, impianti sportivi con riammissione del pubblico, attività di bar e ristorazione, luoghi della cultura (biblioteche, teatri, cinema, musei, spettacoli dal vivo), parchi tematici e acquatici settore delle cerimonie ed eventi".