Coni: Lo Cicero, 'conferma Malagò? scelto perché sa fare il suo lavoro'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "La riconferma di Malagò alla presidenza del Coni è il segno che sa fare il suo lavoro, e anche molto bene". Queste le parole di Andrea Lo Cicero, ex pilone della Nazionale italiana di rugby, all'Adnkronos, in merito all'odierna conferma di Giovanni Malagò come presidente del Coni. "Sono molto contento che sia ancora lui ha rappresentare il mondo dello sport italiano - ha proseguito Lo Cicero - spero che ci siano ulteriori miglioramenti a livello di infrastrutture e sostegno alle società".