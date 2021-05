Coni: De Laurentiis, 'complimenti a Malagò, importante dare continuità al mondo dello sport'

Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - "Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del Coni. Buon lavoro Giovanni". Così su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in merito alla riconferma di Giovanni Malagò alla presidenza del Coni. "È stato un risultato importante per dare continuità al mondo dello sport -aggiunge De Laurentiis-. Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni nazionali, internazionali e il mondo dell'industria, grazie alle sue innegabili capacità imprenditoriali".