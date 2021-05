Coni: Barbone, 'conferma Malagò? non avevo dubbi, è il più qualificato'

Roma, 13 mag.(Adnkronos) - "Non avevo dubbi sul fatto che Malagò sarebbe stato riconfermato alla presidenza del Coni. Con il massimo rispetto nei confronti degli altri due candidati devo dire che lui era il più qualificato a ricoprire la carica di presidente". Queste le parole di Michele Barbone, presidente Federazione italiana eSports ed ex Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva, all'Adnkronos, in merito all'odierna conferma di Giovanni Malagò come presidente del Coni. "I dubbi li potrei avere per quanto riguarda la Giunta, essendoci dall'altra parte un'opposizione che proverà a inserire qualche membro all'interno -ha proseguito Barbone- ma visti il risultato dell'elezione, è un'ipotesi remota".