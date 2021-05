Cinema: al via in Costiera Amalfitana le riprese di 'The boat' di Alessio Liguori

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Sono iniziate questa settimana in Costiera Amalfitana le riprese del thriller 'The Boat', diretto da Alessio Liguori e scritto da Gianluca Ansanelli, Ciro Zecca e Nicola Salerno. Le riprese del film, che verrà distribuito in sala da 01 Distribution, avranno una durata di cinque settimane e si svolgeranno nelle località della Penisola Sorrentina, con la collaborazione del Comune di Sorrento, Di Piano di Sorrento e della Film Commission Regione Campania.

Prodotto da Marco Belardi per Lotus Production con Rai Cinema, The Boat è il primo progetto del dipartimento Lotus Factory, guidata da Nicola Abbatangelo, direttore artistico del progetto. 'The Boat', interpretato da Marco Bocci, Diane Flerì, Filippo Nigro, Marina Rocco, Caterina Shulha, Alessandro Tiberi e Eduardo Valdarnini, racconta il viaggio a bordo di un lussuoso yacht di tre coppie che si trasformerà da entusiasmante esperienza, a terribile incubo. Un film carico di tensione, in cui le molteplici sfumature psicologiche dei personaggi si intrecciano con le cupe ombre di un passato che riemerge, conferendo alla storia uno sguardo inquietante, emozionale e coinvolgente.

Tre coppie di fidanzati, Flavio (Filippo Nigro) ed Elena (Diane Flerì), Federico (Alessandro Tiberi) e Claudia (Marina Rocco) ed Enrico (Marco Bocci) e Martina (Caterina Shulha) decidono di trascorrere un weekend insieme nel Mediterraneo, tutti ospiti sullo yatch di Flavio. Sono quasi tutti ricchi, abituati alla bella vita, e questo viaggio è l'occasione per passare del tempo insieme e ripianare vecchi rancori.