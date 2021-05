Calcio: Mancini, 'Verratti? Fiducioso su suo recupero per Europei'

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "Europeo che inizia a Roma credo sia una cosa molto bella. L'importante è che ora non ci siano più sorprese a livello di infortuni e di avere tutti i giocatori a disposizione e poter scegliere tranquillamente. Verratti? L'infortunio non è semplice ma manca un mese e io sono abbastanza fiducioso, ho parlato anche con Marco e anche lui è fiducioso, vediamo nelle prossime settimane". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini a Sky da Pescara per una torneo di padel sul prossimo Europeo e l'infortunio del giocatore del Psg Marco Verratti. "L'Olanda? E' un'ottima squadra. Abbiamo giocato con loro in Nations League ed è una squadra forte anch senza Van Dijk come sarà sicuramente l'Italia".

"Il segreto di questa Nazionale? La nostra squadra ha una identità, sa quello che deve fare e come deve giocare, poi va messa anche la fantasia di giocatori bravi e noi ne abbiamo tanti. Noi siamo partiti da una situazione abbastanza difficile, abbiamo puntato molto sui ragazzi giovani e abbiamo fatto bene, abbiamo avuto la fortuna di avere giocatori esperti che li hanno aiutati in campo e fuori e si è creato un buon feeling tra di loro e questo è stato fondamentale", ha aggiunto Mancini.