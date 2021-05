Savona, 13 mag. (Adnkronos) - Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana. L'azzurro abbatte il record italiano dei 100 metri firmando il tempo di 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo indoor dei 60 è il secondo azzurro sotto la barriera dei 10 secondi dopo il 9.99 di Filippo Tortu nel 2018.