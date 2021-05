Arte: le iconiche ninfee di Claude Monet vendute per 70,3 milioni di dollari da Sotheby's

New York, 13 mag. - (Adnkronos) - Uno degli iconici dipinti di ninfee di grandi dimensioni del pittore francese Claude Monet (1840-1926), "Le Bassin aux Nymphéas", è stato venduto la notte scorsa all'asta da Sotheby's a New York per 70.353.000 di dollari, che è risultato il prezzo più alto del catalogo di arte moderna e impressionista. Stimato 40 milioni di dollari, è andato a un cliente anonimo della galleria Gregoire Billault di New York dopo una gara al rialzo tra cinque offerenti e una forte concorrenza da parte di un collezionista di Hong Kong. Ora è il quinto Monet più costoso mai venduto all'asta.

"Le Bassin aux Nymphéas" fu dipinto nel 1917-19 nella casa di campagna di Giverny dal maestro impressionista. L'imponente tela (102 x 200 cm) fu concepita per la leggendaria serie di dipinti monumentali di Monet raffiguranti il ​​suo stagno di ninfee a Giverny, le "Grandes Décorations", che iniziò nel 1914 e di cui si possono ammirare esempi oggi al Musée de l'Orangerie di Parigi e al Museum of Modern Art di New York. Innovativi nel loro trattamento quasi astratto della superficie dell'acqua dello stagno e dei suoi riflessi, questi ultimi lavori di Monet sono riconosciuti come un ponte importante tra l'impressionismo e l'espressionismo astratto.

L'opera di Monet era apparsa per l'ultima volta all'asta nel maggio 2004, quando venne venduta per 16,8 milioni di dollari da Sotheby's a New York. Tra i proprietari del passato figura il famoso produttore di Hollywood e Broadway Ray Stark. Il record assoluto per Monet è stato stabilito dal dipinto "Meules" venduto per 110 milioni di dollari nel 2019 sempre da Sotheby's a New York.