Turismo: Draghi, 'precauzioni verso Paesi con varianti pericolose'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - È "in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen per permettere accessi a fronte della presentazione di un tampone negativo e senza quarantena. Per quanto riguarda i Paesi del G7 (specialmente USA, Canada e Giappone), saranno favoriti gli ingressi senza quarantena in caso di certificazione vaccinale. Manterremo invece tutte le precauzioni necessarie rispetto ai Paesi nei quali è stata riscontrata un’ampia diffusività del Covid e delle sue varianti più pericolose. In questo modo, l’Italia si riaprirà al mondo e ai turisti in condizioni di maggior sicurezza". Lo spiega il premier Mario Draghi, rispondendo al Question time alla Camera.