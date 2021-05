Turismo: Draghi, 'nel lungo periodo fondi Pnrr per 9 mld'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza include fondi integrati per circa 9 miliardi per sostenere la competitività delle imprese turistiche. È previsto inoltre lo stanziamento di 500 milioni di euro per aprire 100 nuovi siti culturali e 20 parchi pubblici". Lo ricorda il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera e snocciolando tutte le misure fin qui adottate a favore del turismo, duramente colpito dalla pandemia.

"Prima di tutto quest’anno, lo scorso 27 aprile - ricorda - sono stati firmati due decreti che, in attuazione del decreto Rilancio, assegnano 350 milioni di euro agli operatori di fiere e congressi e oltre 128 milioni alle agenzie di viaggio e ai tour operator. Poi, con il decreto Sostegni, abbiamo istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni a favore degli operatori del turismo invernale e previsto inoltre una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Vi è poi un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per indennizzare il settore di fiere e congressi per le perdite derivate dall’annullamento degli eventi. A questo, si aggiunge un incremento di 150 milioni del fondo destinato agli enti fieristici per la compensazione dei costi fissi. Infine, abbiamo stanziato non meno di 20 milioni per sostenere le imprese di trasporto passeggeri operanti nel settore del trasporto turistico". Dunque, sul lungo periodo, le risorse previste nel Pnrr.