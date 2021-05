Sicilia: approvato il Piano triennale sviluppo turistico 2021/2023

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - Approvato all'unanimità il Piano triennale di sviluppo turistico 2021/2023 il cui esame era previsto oggi all'ordine del giorno della quinta Commissione (cultura, formazione e lavoro) dell'Assemblea regionale siciliana.

"Sono davvero felice che il Piano triennale di sviluppo turistico sia stato approvato all'unanimità - ha detto l'assessore regionale per il Turismo, lo sport e lo spettacolo Manlio Messina - Ringrazio il presidente e tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e opposizione, per il lavoro svolto e per le osservazioni da loro fatte e che abbiamo volentieri recepito, giungendo ad una approvazione condivisa del piano, che si configura come strumento essenziale per il rilancio del turismo".