Roma, 12 mag (Adnkronos) - "Soddisfazione per la nomina di Elisabetta Belloni e per la conferma del generale Mario Parente. Per la Lega sono buone notizie perché, come successo per Domenico Arcuri, sono l’ennesimo segnale di discontinuità rispetto alle scelte di Conte e dei 5Stelle". Lo si sottolinea da parte di fonti della Lega.