Scrittori: James Patterson domani incontra i lettori italiani su Facebook

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Domani, giovedì 13 maggio, a partire dalle ore 18:30, sulla pagina Facebook del Libraio lo scrittore statunitense James Patterson, intervistato da Loredana Lipperini, incontrerà i lettori italiani per raccontare i segreti del suo successo e la sua battaglia a favore della lettura e a sostegno delle librerie americane. Introduce l'incontro Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato di Gems, e interviene Paolo Ambrosini, presidente Ali - Associazione Librai Italiani.

L'incontro si svolge alla vigilia di "La figlia del presidente" (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani), il secondo romanzo scritto a quattro mani con l'ex presidente americano Bill Clinton, è in arrivo in contemporanea mondiale il 7 giugno 2021.

Decretato all'inizio di quest'anno l'autore più venduto al mondo nell'ultimo decennio (84 milioni di libri venduti, secondo i dati Nielsen BookScan), Patterson si distingue nel panorama internazionale per il suo impegno nella promozione della lettura, una missione che porta avanti non solo sotto forma di sostegni economici, ma anche attraverso numerose iniziative. Di questo e della sua carriera di scrittore parlerà con Loredana Lipperini in un appuntamento esclusivo per il pubblico italiano all'interno del palinsesto di eventi digitali de ilLibraio.it.