Nuove caldaie a condensazione Vitodens serie 100 di Viessmann

Una nuova gamma di caldaie a condensazione innovative, digitali, green: le nuove Vitodens serie 100 danno concretamente forma alla mission di Viessmann di plasmare gli spazi abitativi per le generazioni future.

Per i nostri figli desideriamo un ambiente salubre in cui vivere e stare bene. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario progettare sistemi di climatizzazione quanto più possibile efficienti, pronti per affrontare la transizione energetica.

Le nuove Vitodens serie 100 introducono in questo senso un'importante novità: sono infatti certificate H2 Ready per il funzionamento con una percentuale fino al 20% di idrogeno miscelato al gas metano. L’importanza dell’introduzione dell’idrogeno come combustibile è facilmente intuibile: si può ottenere da una sostanza disponibile in natura in grandi quantità, l’acqua, è possibile ricavarlo in maniera sostenibile (idrogeno “green”) e la sua combustione produce solo vapore acqueo. L’impiego su vasta scala dell’idrogeno “green” ha potenzialmente un impatto enorme sull’ambiente in termini di riduzione delle emissioni inquinanti; per questo è considerato il

combustibile del futuro ed è al centro delle strategie politiche in ambito energetico.

Ma come si ottiene l’idrogeno “green”? Uno dei processi più comuni è per elettrolisi dell'acqua, cioè facendo attraversare l’acqua da un flusso di corrente elettrica che scompone l’acqua nei suoi due elementi costitutivi, l'idrogeno e l'ossigeno. Se l’energia elettrica impiegata è prodotta con fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, allora l’intero processo legato all’idrogeno, dalla sua produzione alla sua combustione, sarà totalmente sostenibile.

Accanto al tema della combustione a idrogeno, la nuova gamma di caldaie murali e caldaie compatte con potenzialità da 3,2 a 32 kW si segnala anche per altre caratteristiche innovative, che ne assicurano performance di prim'ordine. Innanzitutto i componenti brevettati realizzati con materiali di qualità eccellente. Il bruciatore Matrix Plus, con la sua superficie in acciaio inossidabile concepita per resistere alle alte temperature e per ridurre al minimo le emissioni di NOx, offre una maggiore affidabilità e un minor impatto ambientale, con la combustione controllata elettronicamente e automaticamente dal sistema Lambda Pro. Il cuore della caldaia è lo scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inox che apporta grandi vantaggi in termini di durata e resistenza, permettendo di condensare i fumi attraverso un unico passaggio per un effetto autopulente: la condensa che si forma sullo scambiatore o che arriva dalla canna fumaria viene utilizzata per la pulizia nella parte esterna dello scambiatore stesso, garantendo prestazioni elevate di condensazione nel tempo ed efficienza energetica fino al 98%. Tutte queste innovazioni sono frutto della ricerca Viessmann e sono prodotte interamente all'interno degli stabilimenti aziendali.

Grazie alle innovazioni introdotte da Viessmann, le caldaie della nuova serie 100 sono in grado di modulare la potenza seguendo al meglio i carichi termici dell’edificio riducendo al minimo accensioni e spegnimenti, assicurando un grande risparmio energetico, ridotte emissioni inquinanti e una maggior durata dei prodotti nel tempo.

La cura per i dettagli e per il design – caratterizzato dalla nuova colorazione bianca con finitura opaca Vitopearlwhite e dal display digitale integrato con schermo LCD a sette segmenti con quattro tasti touch, disposto su pannello frontale ultrapiatto – assicura un’armoniosa integrazione dei modelli all’interno degli ambienti domestici. La regolazione digitale consente di selezionare varie modalità di funzionamento e la luce LED integrata rossa (Lightguide), presente sul display, informa costantemente sullo stato della caldaia e sul suo funzionamento.

La nuova gamma Vitodens serie 100 offre inoltre ulteriori vantaggi grazie alla connettività integrata, che consente di collegare la

caldaia alla rete internet, per un controllo costante delle funzionalità da remoto. La caldaia si collega direttamente ai nuovi servizi digitali Viessmann ViCare e Vitoguide. L’app ViCare permette all’utente di gestire da remoto la caldaia in maniera facile e intuitiva, grazie a impostazioni veloci sia per il riscaldamento sia per la produzione di acqua calda sanitaria, come per esempio nel caso di modifica della temperatura, delle fasce orarie e anche del set delle impostazioni. Il comfort e il risparmio possono essere ulteriormente accresciuti grazie a funzioni aggiuntive integrabili nella geolocalizzazione. Il servizio digitale Vitoguide è, invece, lo strumento collaudato per la messa in servizio e il monitoraggio dell’impianto di riscaldamento, consente l’avviamento guidato della caldaia in loco, anche senza connessione internet, e permette al centro assistenza di monitorare l’impianto da remoto e di ricevere notifiche dalla caldaia, come per esempio nel caso di un eventuale calo di pressione dell’impianto.

Le nuove Vitodens serie 100 sono caldaie in Classe di prodotto A (Reg. Del. UE n. 811/2013). L’installazione consente di ottenere le detrazioni fiscali del 50% in caso di riqualificazione edilizia; se la sostituzione dell’impianto esistente avviene contestualmente a una riqualificazione che assicura il doppio salto di classe energetica all’edificio, è possibile accedere al Superbonus 110%. Abbinando una Vitodens serie 100 a un sistema di termoregolazione evoluta in classe V, VI o VIII, la classe energetica della caldaia sale ad A+ ed è possibile accedere alla detrazione fiscale del 65% per efficientamento energetico. Le soluzioni Viessmann nell’ambito della termoregolazione evoluta spaziano dal sensore ambientale modulare in classe V ViCare Thermostat, che si collega via radio alla caldaia, al termoregolatore Vitotrol 200-E con connessione a filo (PlusBus).

In caso di acquisto di una Vitodens in sostituzione dell’impianto esistente, l’installatore può applicare lo sconto del credito ecobonus direttamente nella fattura all’utente finale e cedere questo credito a Viessmann, in virtù dell’accordo raggiunto dall’azienda con Banco BPM.

La nuova serie di caldaie a condensazione si articola in un’ampia gamma di modelli per rispondere alle diverse esigenze abitative degli utenti: Vitodens 100-W, Vitodens 111-W, Vitodens 111-F e Vitodens 141-F.

La caldaia murale a condensazione a gas Vitodens 100-W è ideale nelle sostituzioni di vecchi generatori: è disponibile sia in versione istantanea – con funzione booster per la produzione di acqua calda sanitaria – che in versione solo riscaldamento, per l’abbinamento con bollitore mono o bivalente. Grazie alle dimensioni molto compatte, al peso ridotto, alla rumorosità contenuta e al design innovativo, si integra facilmente in qualsiasi

appartamento e abitazione mono o bifamiliare, valorizzando ogni ambiente.

Vitodens 111-W è la caldaia murale a condensazione a gas con accumulo integrato che si caratterizza per l’elevata performance nella produzione di acqua calda sanitaria: grazie al connubio con il bollitore in acciaio inossidabile da 46 litri, l’acqua è erogata dallo scambiatore istantaneo alla temperatura desiderata ed è subito disponibile nel caso di un successivo prelievo. È inoltre in grado di erogare fino a 200 litri di acqua calda in dieci minuti con salto termico di 30°C. La caldaia a condensazione Vitodens 111-W è dotata di regolazione elettronica per l’esercizio in funzione della temperatura ambiente. Collegando un sensore di temperatura esterna, la caldaia è in grado di passare al funzionamento in base alle condizioni climatiche.

Le esigenze di comfort per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria sono soddisfatte anche sfruttando l’impianto solare, grazie ai modelli Vitodens 111-F e Vitodens 141-F. Le due caldaie – compatte a basamento – sono efficienti, digitali e integrabili con i pannelli solari. Grazie all’ampio campo di modulazione, raggiungono un livello di efficienza massimo, accompagnato da un’elevata affidabilità grazie ai materiali di qualità eccellente con i quali sono realizzate.

Anche Vitodens 111-F e Vitodens 141-F sono dotate di display LCD che integra un sistema per la connessione diretta con il Wi-Fi di casa e consente la gestione dell’impianto tramite app ViCare.

La caldaia compatta a basamento Vitodens 111-F con accumulo integrato è in grado di raggiungere una capacità per acqua sanitaria di 100 litri e di erogare fino a 250 litri di acqua calda in dieci minuti con un salto termico di 30° C, per un comfort sanitario elevato.

Vitodens 141-F è, invece, il modello predisposto per l’integrazione diretta – tramite serpentino solare integrato – all’impianto solare termico, nuovo o esistente, per la produzione gratuita di acqua calda mediante lo sfruttamento dell’energia solare, raggiungendo un accumulo di circa 170 litri.