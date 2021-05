Mo: Scotto, 'serve forza interposizione'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Se non vogliamo che i bombardamenti di queste ore finiscano in un massacro, occorre che parli finalmente il campo della pace. Non c’è ormai alternativa a una missione internazionale in Terra Santa che faccia tacere le armi". Così Arturo Scotto, coordinatore nazionale di Articolo Uno.

"Una forza di interposizione a salvaguardia dei confini del 1967 riconosciti dalle risoluzioni Onu. Un Modello Unifil per garantire gli accordi che prevedono due popoli due stati in pace e sicurezza. In questi anni gli insediamenti dei coloni hanno mangiato larghissima parte dei Territori palestinesi, nell’impotenza di tutti. Bisogna mettere fine a questa continua violazione degli accordi internazionali e avviare rapidamente la de-escalation tra le parti".