Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Una delegazione di Italia Viva composta dai capigruppo di Camera e Senato, Maria Elena Boschi e Davide Faraone e dal sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto con esponenti dei gruppi parlamentari si recherà questa sera al Portico D'Ottavia per partecipare all'iniziativa organizzata dalla comunità ebraica di Roma in solidarietà alla popolazione di Israele". Si legge in una nota di Iv.