Mafia: Martelli, 'trattativa? Ci si arrovella su processi infinti ma la verità è lì spiattellata'**

Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "Io non capisco perché ci si sia arrovellati su processi che non finiranno mai, si rischia di finire nell'archeologia giudiziaria, quando la verità è lì, spiattellata. Si è pensato di dare un segnale di disponibilità all'ala moderata di Cosa nostra, di fare delle concessioni, per evitare ulteriori stragi". Lo ha detto Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia, durante l'audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'Ars parlando del processo sulla trattativa Stato-mafia.