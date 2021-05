Palermo, 12 mag. (Adnkronos) - "Le iniziative stragiste non rientrano in un piano di destabilizzazione politica dello Stato ma in un piano di interessi privati di Cosa nostra". Lo ha detto l'ex ministro Claudio Martelli durante l'audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'Ars. "La mafia fa programmi efferati che interessano Cosa nostra", dice.