Dl Sostegni: Pd, '1 miliardo al mondo sport'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La richiesta del Pd è di destinare un miliardo di euro al mondo dello sport" nel decreto Sostegni. Lo ha detto Mauro Berruto, responsabile Sport dem, all'iniziativa 'Sport bene sociale – Le nostre proposte per giovani, famiglie, società e associazioni' con Enrico Letta. Un fondo per finanziare diverse misure tra cui aiuti alle associazioni dello sport di base e alle famiglie per l'iscrizione dei ragazzi ai centri estivi.