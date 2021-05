Covid Germania, quasi 15mila casi e 268 morti

(Adnkronos) - In Germania si sono registrati quasi 15mila casi e 268 morti per Covid nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'istituto Robert Koch, sottolineando che è stata superata la soglia degli 85mila decessi dall'inizio della pandemia, mentre i contagi in totale sono stati oltre 3,5 milioni.

Secondo le statistiche dell'istituto federale per il controllo delle malattie infettive, negli ultimi sette giorni l'incidenza è stata di 107,8 contagi ogni 100mila abitanti, dato che conferma il calo avviato nelle scorse settimane dopo il picco dello scorso marzo.