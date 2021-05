Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando il matrimonio, capisco la loro preoccupazione, una festeggiamento così importante è il desiderio di tutti. Ma è fondamentale avere ancora un po' di pazienza per evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa". Lo ha detto Mario Draghi al Question time.