Covid: Codacons, 'slittamento richiamo vaccino Pfizer danni enormi a cittadini, pronti ad agire'**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Lo slittamento del richiamo per il vaccino Pfizer rischia di arrecare un enorme danno economico ai cittadini, e di determinare possibili ripercussioni sul piano sanitario". Lo afferma il Codacons, che scende oggi in campo con una iniziativa legale tesa a tutelare quanti attendono la seconda dose di Pfizer. "Come noto le Regioni hanno allungato la data del richiamo per il vaccino Pfizer portandola a 42 giorni, al posto del 21 raccomandati dalla società produttrice, attenendosi al parere del Cts e alle indicazione del Commissario Figliuolo -spiega il Codacons- Una decisione che ha lo scopo di avere più vaccini a disposizione e aumentare il numero di persone cui somministrare la prima dose, ma che è stata adottata tardivamente e ora rischia di causare danni economici enormi ai cittadini".

"Lo slittamento della seconda dose di Pfizer infatti -denuncia il Codacons- costringerà circa 7,2 milioni di italiani che attendono il richiamo ad annullare impegni, viaggi, vacanze, partenze prenotate nelle settimane scorse tenendo conto del richiamo a 21 giorni, ma che ora viene portato a 5 settimane stravolgendo la vita di quanti aspettano di ricevere la seconda fiala di vaccino". Per tale motivo il Codacons "sta studiando la fattibilità di una azione risarcitoria collettiva contro Governo e Regioni, alla quale possono aderire tutti i cittadini coinvolti nello slittamento del richiamo, azione finalizzata a far ottenere loro il risarcimento dei danni materiali subiti e, in caso di ripercussioni sul fronte della salute, anche dei danni sanitari e dei rischi corsi", fa sapere l'associazione.