Covid: a Palazzo Lombardia una tavola rotonda sulla salute mentale dopo la pandemia

Milano, 12 mag.(Adnkronos) - "La salute mentale, in particolare quella dei nostri giovani, deve essere una priorità. Su questo la Lombardia deve essere all’avanguardia. Dobbiamo alzare lo sguardo oltre la pandemia per mettere in campo proposte e politiche concrete per un presente e un futuro migliori". Lo ha sottolineato la vice presidente della commissione Sanità e Politiche sociali della regione Lombardia, Simona Tironi, aprendo i lavori della tavola rotonda organizzata a Palazzo Lombardia nell’ambito della Settimana europea della sensibilizzazione alla salute mentale. L’iniziativa, intitolata 'Re-Esistiamo. Giovani e salute mentale, un dialogo oltre la pandemia', ha visto in collegamento giovani di tutte le scuole lombarde, medici di medicina generale in formazione, professionisti e associazioni.

"Sappiamo -ha detto Tironi- che la pandemia ha aggravato il quadro già difficile della salute mentale, specie per i più giovani. Ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze abbiamo chiesto un grande, grandissimo impegno e molti sacrifici. Testimonianza ne è purtroppo l’aggravarsi dei casi e delle richieste di aiuto in relazione ai disturbi del comportamento alimentare, all’autolesionismo, alle dipendenze, ma anche i casi di bullismo e di difficoltà legate alla socialità in generale".

"Studi e ricerche -ha proseguito-ci dicono che oggi più che mai è la dimensione 'peer to peer' ad essere vincente nell’elaborare e nel veicolare i messaggi ed è per questo che oggi abbiamo voluto confrontarci impostando un metodo di ascolto diretto dei bisogni per disegnare le politiche del presente e del futuro, che spero possano trovare anche nell’implementazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza uno strumento di attuazione concreto".