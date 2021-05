Copasir: Buffagni, 'per tutelare democrazia vada a opposizione'**

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "La legge stabilisce che il controllo sul Copasir, ovvero l'organo parlamentare di controllo sui servizi segreti, spetti all'opposizione. Credo sia qualcosa di sacrosanto e uno dei cardini dello Stato di diritto. Dall'insediamento del Governo Draghi c'è una grave anomalia per il solito capriccio della Lega che non vuole rinunciare a una poltrona. È ora di dire basta e di tutelare il principio democratico. Noi in questo momento dobbiamo pensare alle persone, alla loro salute e al loro lavoro. Meloni e Salvini la smettano di litigare e trovino una soluzione nel rispetto della legge per risolvere questa situazione incresciosa". Lo dichiara il deputato M5S, Stefano Buffagni.