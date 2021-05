Carburanti: Guerra (Mef), 'dal 2015 2,6 mld di evasione Iva'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Le accise sui carburanti che con l’Iva rappresentano circa il 64% del carico fiscale sul prezzo finale, sono tra le prime quattro entrate tributarie per le casse dello Stato. Ma su questo fronte è necessario registrare un importante fenomeno di evasione che è stato affrontato anche dalle vostre ripetute denunce e che è iniziato a partire dal 2015-2016". Lo ha detto la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra intervenendo questa mattina al seminario 'I gestori protagonisti della mobilità nell’era della transizione' nel corso dell’assemblea elettiva di Faib (Federazione autonoma italiana benzinai).

"Secondo uno studio dell’Agenzia delle Dogane che ha preso in considerazione i flussi stradali del trasporto di carburante dall’ingresso in Italia fino ai distributori, dal 2015 a oggi le casse dello Stato hanno perso circa 2 miliardi di Iva sul gasolio e 600 milioni sulla benzina", ha detto Guerra. "Grazie a diversi interventi normativi, l’ultimo dei quali ha introdotto un documento di accompagnamento semplificato (e-Das) e ai controlli dell’Agenzia delle Dogane “il recupero di imposta stimato è di 830 milioni su base annua", ha sottolineato.

"La proposta di reintrodurre un sistema di concessioni – prosegue Guerra commentando le proposte avanzate dalla Faib per riformare il settore – ritengo che vada presa in considerazione insieme ad altre proposte di riorganizzazione della rete e di contrasto all’illegalità". Infine, secondo la sottosegretaria, "con il Pnrr stiamo affrontando una rivoluzione per la transizione ecologica e avremo la necessità di ristrutturare interi settori, affrontare dolorose chiusure, riqualificare manodopera e indirizzare le scelte fiscali anche in modo da orientare le politiche ambientali. Anche per questo ritengo importante la proposta di Faib di accendere un Fondo per la decarbonizzazione della rete distributiva: è evidente infatti che quando si chiede a un settore uno sforzo così importante bisogna anche riflettere su come organizzare il sostegno economico", ha concluso la sottosegretaria.