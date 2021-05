Calcio: CR7 festeggia lo Sporting Lisbona, 'congratulazioni campioni'

Torino, 12 mag. - (Adnkronos) - "Congratulazioni campioni". Così sul suo profilo Instagram Cristiano Ronaldo festeggia lo Sporting Lisbona, sua ex squadra, che si è laureato campione di Portogallo per la 23esima volta ieri sera. Secondo diverse voci di mercato CR7 sarebbe tentato da un ritorno allo Sporting per chiudere il cerchio della sua straordinaria carriera e per giocare la Champions League che in bianconero rischia di sfuggirgli.