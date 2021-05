Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Siamo consapevoli che bisogna immediatamente mettere in campo i candidati" per le Amministrative, "comunque è stata una scelta intelligente vedere anche cosa sarebbe accaduto nell'altra metà campo, quali erano gli altri candidati. Siamo perfettamente in tempo, lavoriamo per vincere e credo che manchino pochi giorni". Così Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ai microfoni di Rtl 102.5