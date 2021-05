Acea: Gola, 'risultati trimestre in linea con nostri piani di sviluppo e target'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Soddisfazione per i risultati del primo trimestre dal punto economico e finanziario e operativo. E' stato un trimestre estremamente brillante e i risultati sono in anticipo sulla crescita prevista dall'azienda". Insomma "i risultati sono in linea con i nostri piani di sviluppo e i nostri target". Ad affermarlo è l'ad di Acea, Giuseppe Gola commentando nel corso di una conference call i risultati della primo trimestre alla comunità finanziaria e confermando gli obiettivi per il 2021 e in particolare un ebitda in crescita del 6-8% rispetto al 2020 e investimenti per 900 milioni di euro.