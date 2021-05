Sport: Cozzoli, 'Paese ha voglia di sport, ripartiamo tutti assieme' (2)

(Adnkronos) - "C'è poi il tema della promozione dello sport di base e su questo 'Sport e salute' vuole supportare gli organismi sportivi affinché siano sempre più trainanti per lo sviluppo dello sport. Nelle ultime settimane abbiamo lanciato bandi per l'inclusione sociale e stiamo registrando un grandissimo successo. Poi ci sono bandi sull'infrastrutturazione del sistema sportivo. Poi c'è la domanda dello sport outdoor. Tutto questo non basta, va fatto un intervento massivo sulla scuola a partire dal prossimo anno scolastico. Quanto successo ha creato disabitudine allo sport e allo stare con gli altri, dobbiamo recuperare terreno. Noi siamo una parte del sistema, vogliamo lavorare con tutti. L'azione dello sport è multi-livello, ognuno di noi è parte di un mosaico, funziona se funzionano anche gli altri", conclude Cozzoli.