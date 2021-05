Sport: Cozzoli, 'impatto Covid su comparto pesantissimo, fare rete per ripartire'

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'impatto dell'emergenza covid sul comparto sportivo è stato e sarà pesantissimo. Abbiamo elaborato una indagine su oltre 34mila associazioni che mostra un sistema sportivo in grande difficoltà ma che fa di tutto per reagire. L'8% di chi a febbraio non aveva riaperto ha cessato l'attività A risentirne saranno anche i collaboratori sportivi che abbiamo sostenuto con il bonus, il 27% asd e ssd si avvarrà dello stesso numero collaboratori pre-Covid mentre il 42% pensa di cessare l'attività entro l'anno. La situazione è molto complicata". E' la fotografia della situazione del sistema sportivo italiano scattata dal presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante il suo intervento all'evento digitale 'Lo sport al centro della ripartenza del Paese-Ipotesi e prospettive per una rivoluzione culturale' promosso da Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane, in collaborazione con Adnkronos Comunicazione e Ciwas, Confederazione Italiana del Wellness e le Attività Sportive per la Salute.

"Sport e salute sta monitorando e cercando di sostenere lo sport. Sognando e pensando al futuro, la distanza fisica non ha avuto un paracadute per colmare le mancanze relazionali, in questo momento va mantenuta la qualità della vita. Le 100mila società sportive sono l'ossatura sociale e civile del Paese in tutti gli 8mila comuni italiani", prosegue Cozzoli.

"Tutti ci troviamo a vivere queste difficoltà ma ci siamo accorti quanto lo sport può fare per migliorare la qualità della vita in cui viviamo. Lo sport è centrale in una comunità coesa, lo sport è per definizione green, circolare, meritocratico e produce benessere. Però la riapertura è soprattutto un fattore culturale: è necessario un rilancio del Paese, si deve fare rete e sport di squadra per uno futuro diverso ma anche migliore rispetto a quello prima della pandemia", prosegue.